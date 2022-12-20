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Irak'ta IŞİD saldırısı. 8 kişi öldü

Terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Diyala kentindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:36
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Irak'ta IŞİD saldırısı. 8 kişi öldü

Irak'ta IŞİD saldırısı. 8 kişi öldü
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Diyala'ya bağlı Halis İlçesi Kaymakamı Uday el-Hadran, basına yaptığı açıklamada, IŞİD'li teröristlerin ilçedeki Albu Bali köyüne üç ayrı koldan saldırı düzenlediğini belirtti.

Hadran, düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Hadran, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​​Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. (AA)

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