Irak'ta Kormor gaz tesisine saldırı: 3 ölü

Kaynak: AA
Irak'ta Kormor gaz tesisine saldırı: 3 ölü
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine dün gece füze saldırısı düzenlendiği öğrenildi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği tesise düzenlenen saldırıya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kormor Gaz Tesisine, 25 Ocak'ta da insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Tesis, geçmiş yıllarda da füze saldırılarının hedefi olmuştu.

Saldırının kaynağı ve failleri henüz bilinmiyor. IKBY yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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