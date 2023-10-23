Irak'ta ordu ile peşmerge güçleri çatıştı: 3 ölü

Irak ordusu ile Bölgesel Yönetim'e bağlı Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Irak'ta ordu ile peşmerge güçleri çatıştı: 3 ölü

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Bölgesel Yönetim'e (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak haber ajansı INA'nın geçtiği habere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve iki taraftan toplamda yedi kişinin yaralandığı belirtilerek, Başbakan'ın olayın araştırılması için üst düzey bir komite kurulması talimatını verdiği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, 2 Peşmerge'nin öldüğü ve iki taraftan da çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.

Çatışmanın PKK'nin Mahmur'da boşalttığını belirttiği üslerin kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.

Öne Çıkanlar
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Son Haberler
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor Ekonomi
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir?
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat Ekonomi
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım... Dünya
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı OTOMOTİV
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli Dünya
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli
Mobilya fabrikasında yangın Gündem
Mobilya fabrikasında yangın