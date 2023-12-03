İran 127 kişiyi idam etti. Aralarında kadın ve çocuklar da var

İnsan hakları gruplarının aktardığına göre İran, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasından bu yana aralarında kadın ve çocuklar da bulunan 127'den fazla insanı idam etti.

T24’ün haberine göre, İran İnsan Hakları ve Norveç merkezli Hengaw gibi grupların The Observer tarafından karşılaştırılan verilerine göre İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana İran'da idamlarda endişe verici bir artış görüldü.

İranlı İnsan Hakları Aktivistleri, 7 Ekim’den bu yana idamlarda kayda değer bir artış olduğunu doğrulayarak, geçen hafta rejimin 24 saat içinde 7 kişiyi idam ettiğini söyledi.

İdam edilenlerin aileleri ve insan hakları grupları, İran'ın Gazze'deki savaşın uluslararası gündemi meşgul etmesinden faydalanarak muhaliflerden intikam aldığını belirtti.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İDAM EDİLDİ

İdam edilenler arasında 17 yaşındaki çocuk Hamidreza Azari de olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler bu idamı "tiksindirici" diye nitelemişti.

İran, 'Kadın, Hayat, Özgürlük' hareketiyle bağlantılı 22 yaşındaki kadın Milad Zohrevand'ı da idam etti. Zohrevand, geçen sene Mahsa Amini'nin Ahlak Polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin tetiklediği eylemlerle bağlantılı olarak ölüm cezasına çarptırılan 8. kişiydi.