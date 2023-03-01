Almanya İran arasındaki kriz derinleşiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Kenani, Berlin yönetiminin "İran'ın iç işlerine yönelik müdahaleci ve sorumsuz eylemlerinin" ardından ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bu durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini aktardı.

İran'ın önceliğinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek olduğunu belirten Kenani, "Bazı tarafların ülkemizin ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklerin tanımlanması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.

Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.

İran ise Almanya'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

İRAN'IN VERDİĞİ İDAM KARARI

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 21 Şubat'ta "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Cemşid Şarmehd'in, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi ise Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırılarak" İran'a götürüldüğünü açıklamıştı. (AA)