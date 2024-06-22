İran Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan: Kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız

Düzenleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan: Kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız

İran’ın reformist cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan, “Nasıl daha önce kadınlarımızdan başörtüsünü alamadılarsa şimdi biz de kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı adaylarından Mesud Pezeşkiyan, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için yarışan 6 adayın katıldığı münazarada konuştu.

Seçimin tek reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, yaklaşık 4 saat süren münazarada, internet yasaklarının kriz zamanlarında olabileceğini ancak normal koşullarda halka zarar verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı olursam internetteki birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım" dedi.

Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin ise "Nasıl daha önce kadınlarımızdan başörtüsünü alamadılarsa şimdi biz de kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız." ifadesini kullandı.

Tacikistan parlamentosunda, başörtüsü takılmasını yasaklayan düzenleme geçtiğimiz gün onaylanmış ve ülkede başörtüsü takılması, sakal bırakılması yasaklanmıştı.

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