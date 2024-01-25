İran Cumhurbaşkanı Gaye Erkan'ın elini sıkmadı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Kendisini karşılayan heyetle tokalaşan Reisi’nin Mekez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın elini sıkmaması ise gündem oldu.

Ankara Esenboğa Havaliman'ında Reisi için Türk heyeti karşılama töreni düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, protokolde yer alan bütün erkeklerle tokalaştığı görülürken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise elini sıkmadığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı’nı Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin yer aldığı bir heyet karşıladı. Reisi için tören düzenlendi.

Reisi'nin, Erkan'ın elini sıkmaması ise dikkat çekti. Sosyal medyada o anlar defalarca paylaşılırken, en çok konuşulan konuların başında geldi.