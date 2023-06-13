İran Cumhurbaşkanı Latin Amerika turuna Venezuela'dan başladı

Editör: Özlem Kıral

İran'ın Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Pazartesi günü Latin Amerika'ya yaptığı ilk ziyaretinde Venezuelalı mevkidaşı ile bir araya geldi. Bir dizi işbirliği anlaşması imzalamadan önce ABD'yi ima ederek her iki ülkenin de “ortak bir düşman”a sahip olduğunu ilan etti.

Ebrahim Raisi'nin Venezuela ziyareti, Başkan Nicolás Maduro'nun kendisini İran'da ziyaretinden bir yıl ve bir gün sonra geldiği belirtildi.

Raisi, iki ülke arasındaki bağın "normal değil, stratejik bir ilişki" olduğunu belirterek, ülkelerinin ortak çıkarlara ve ortak düşmanlara sahip olduğu konusunda açıklama yaptı.

Raisi, ABD hükümetine atıfta bulunarak, "İki ülkenin, İran ve Venezuela'nın bağımsız olmasını istemiyorlar" dedi.

Maduro ise ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "tarihin doğru tarafındayız ve birlikte yenilmez olacağız" ifadelerini kullandı.