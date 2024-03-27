İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batı için utanç kaynağı'

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardıklarına göre, Reisi, Tahran'da olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Heniyye ile yapılan görüşmede Reisi, Gazze halkının sergiledeği direnişle, Filistin meselesinin sadece İslam aleminin değil tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini vurguladı.

"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." ifadesini kullanan Reisi, bölgedeki güvenlik problemlerinin kökeninin İsrail olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler ile ilgili bilgi verdi.

Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına daha önce elde edilmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.