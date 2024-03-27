İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batı için utanç kaynağı'

Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batı için utanç kaynağı'
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve bazı Batı ülkeleri için utanç kaynağı olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardıklarına göre, Reisi, Tahran'da olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Heniyye ile yapılan görüşmede Reisi, Gazze halkının sergiledeği direnişle, Filistin meselesinin sadece İslam aleminin değil tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini vurguladı.

"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." ifadesini kullanan Reisi, bölgedeki güvenlik problemlerinin kökeninin İsrail olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler ile ilgili bilgi verdi.

Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına daha önce elde edilmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

Son Haberler
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi Gündem
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı Yerel Haberler
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı Spor
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı Gündem
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Gündem
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti Gündem
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti