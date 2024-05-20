İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

İranlı yetkililer yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin, İran-Azerbaycan sınırı gezisinden dönerken yoğun sis nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Kızılay tarafından çekilen ve devlet medyası FARS Haber Ajansı'na aktarılan enkazın drone görüntüleri, kaza mahallini İran'ın kuzeyindeki dik, ormanlık bir yamaçta gösteriyordu ve helikopterden mavi beyaz bir kuyruk dışında çok az şey kalmıştı.

İran devlet haberleri IRIB'e göre, İran Kızılayı başkanı Pir Hüseyin Kolivand, helikopterde seyahat edenlerde herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi. Reuters haber ajansı ayrıca ismi açıklanmayan bir İranlı yetkilinin tüm yolcuların ölmüş olmasından endişe edildiğini söylediğini aktardı.

Kaza, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de desteğiyle saatlerce süren bir arama kurtarma operasyonuna yol açtı, ancak acil durum ekipleri sis ve düşen sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşadı. Yaygın olarak İran'ın bir sonraki Dini Lideri olarak görülen muhafazakar Raisi'nin potansiyel kaybının, yakınlardaki İsrail ile gerilimin tehlikeli bir seviyeye ulaştığı, halihazırda önemli ekonomik ve siyasi baskı altında olan bir ülkede daha fazla kaos yaratması bekleniyor.

Olay, Tahran için ülke içinde hassas bir zamanda ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran ve İsrail ile İran arasında onlarca yıldır devam eden gölge savaşı açığa çıkaran savaşının yedi aydır devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Geçen ay İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluğuna yönelik ölümcül görünen hava saldırısına yanıt olarak, İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi ; bu, ülkeye yönelik ilk doğrudan saldırıydı . İran'ın katı liderliği son yıllarda din adamlarının yönetimine ve kötü ekonomik koşullara karşı gençlerin önderlik ettiği gösteriler nedeniyle sarsılan önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. İranlı yetkililer, Mahsa Amini'nin 2022'de İran'ın kötü şöhretli ahlak polisi tarafından gözaltındayken öldürülmesi üzerine ülke çapında protestoların patlak vermesinden bu yana, muhalefete karşı genişleyen bir baskı başlattı.