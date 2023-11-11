İran Cumhurbaşkanından ABD' ye büyük suçlama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD, Gazze'de ateşkesi engelliyor. Tüm dünya ABD'nin gerçek yüzünü tanımalı" dedi.

KAYNAK: İHA
İran Cumhurbaşkanından ABD' ye büyük suçlama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Gazze konulu zirve öncesi Tahran İmam Humeyni Havaalanı’nda gazetecilere konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'i savunmak için kurulduğunu vurgulayan Reisi, bugünkü zirvenin gündeminin Filistin olacağını belirterek, “Zirveye katılacak İslam ülkeleri liderlerinden İsrail'e karşı somut adımlar atmalarını umut ediyorum. Alınacak her bir karar uygulanmalı ve hayata geçirilmelidir. Artık konuşma ve cephe alma zamanı bitti, sahaya odaklanmalı ve sahada somut adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

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“GAZZE'DEKİ SAVAŞ MAKİNESİ ABD'NİN KONTROLÜNDE"

ABD'nin İsrail'e verdiği askeri ve ekonomik desteği eleştiren Reisi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ABD'nin de ortak olduğunu belirterek, "ABD savaşın büyümesinden yana olmadığına dair açıklamalar yapıyor. Bu konuda İran ve birkaç diğer ülkeye mesajda gönderdi. Ancak eylemleri bu açıklamalar ile uyumlu değil. Gazze'deki savaş makinesi ABD'nin kontrolünde" dedi. Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölgede savaşın büyümesine neden olduğunu belirterek, “ABD Gazze'de ateşkesi engelliyor. Tüm dünya ABD'nin gerçek yüzünü tanımalı" ifadesini kullandı.

Riyad'da düzenlenecek zirvede önceliğin Gazze'de ateşkesi sağlamak ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması olduğunu belirten Reisi, “İslam ülkelerinin işbirliği ve birlikteliği ile bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Bugün tüm dünya Siyonist rejim ve ABD karşısında Filistin'in yanında durmaktadır” açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Suudi Arabistan, Gazze'deki durumu görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği zirvelerinin bugün başkent Riyad'da düzenleneceğini duyurmuştu.

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