İran Cumhurbaşkanından nükleer silah çıkışı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’da düzenlenen "İran Expo 2024 Fuarı"nın açılış töreni katıldı.

Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Reisi, "Bu fuar ülke, bölge ve tüm dünya için ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor. Bu fuar, İran'ın yaptırımlara karşı dayanıklı olduğunu ve yaptırımların bu ülkede hiçbir zaman başarılı olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“NÜKLEERE YER YOK”

Reisi ayrıca, "Nükleer ve savunma sanayi dahil olmak üzere doktrinimizde nükleer silah üretimine yer yoktur. Bu, Rehber'in (Hamaney) fetvasıdır” dedi.