İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti gerçekleşmemiş ve herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Reisi'nin neden gelmediği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı

Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretin ertelenme nedenini de açıkladı.

Abdullahiyan, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ertelenesi ilgili bir soru üzerine, "Reisi'nin Ankara'ya resmi ziyaretinin gerçekleşmesi gerekiyordu fakat Gazze'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve İran ile Türkiye dışişleri bakanlarının davet edilmesi ziyaretin tehir edilmesine neden oldu. İki ülke cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde, bu ziyaretin birkaç gün sonraya ertelenmesi ve önceliğin BM Güvenlik Konseyi toplantısına verilmesi konusunda mutabakata vardılar" açıklamasında bulundu.

"KATAR İLE İSTİŞARE VE TEMAS HALİNDEYİZ"

AA'nın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ve bugün itibarıyla altıncı gününde devam eden geçici ateşkes hakkında da konuştu. Abdullahiyan, rehine takasında arabulucu Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile istişare ve temas halinde olduklarını aktardı.

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