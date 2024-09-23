İran Devrim Muhafızları'na iletişim yasağı geldi. Tamamı yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
İran Devrim Muhafızları'na iletişim yasağı geldi. Tamamı yasaklandı

İran Devrim Muhafızları, Lübnan’da meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının ardından ordu içinde her türlü iletişim cihazının kullanımını yasakladı. Güvenlik yetkilileri, ordunun tüm cihazları denetlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattığını belirtti. Ordu yetkilileri, teknik değerlendirmeler için Hizbullah ile iletişime geçti ve patlamış cihazların bazı örneklerini inceleme amacıyla Tahran’a gönderdi.

İran Devrim Muhafızları, Hizbullah’a yönelik siber saldırıların ardından ordu içinde iletişim cihazlarının kullanımını yasakladı. Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili, Lübnan’daki Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı ve telsizin geçen hafta düzenlenen saldırılarda patlatılmasının ardından, Devrim Muhafızları’nın tüm mensuplarına her türlü iletişim cihazını kullanmayı bırakma talimatı verdiğini belirtti.

TÜM CİHAZLAR DENETLENİYOR

Güvenlik yetkililerinden biri, ordunun sadece iletişim ekipmanlarını değil, tüm cihazları denetlemek için geniş çaplı bir operasyon başlattığını söyledi. Bu cihazların çoğunun ya ev yapımı olduğu ya da Çin ve Rusya’dan ithal edildiği ifade edildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE KAPSAMLI SORUŞTURMA

Bir yetkili, İran’ın İsrail ajanlarının sızmasından endişe duyduğunu ve Devrim Muhafızları’nın orta ve üst düzey üyelerini hedef alan kapsamlı bir personel soruşturmasının başladığını aktardı. Hem İran’daki hem de yurtdışındaki banka hesaplarının, seyahat geçmişlerinin ve ailelerinin incelenmesi de soruşturmanın bir parçası.

ORDU NASIL İLETİŞİM KURACAK?

Güvenlik görevlisi, 190 bin personelden oluşan Devrim Muhafızları’nın nasıl iletişim kurduğuna dair ayrıntı vermekten kaçınarak, “Şimdilik mesajlaşma sistemlerinde uçtan uca şifreleme kullanıyoruz.” dedi. Ordu yetkilileri, teknik değerlendirmeler için Hizbullah ile iletişime geçti ve patlamış cihazların birkaç örneğini inceleme amacıyla Tahran’a gönderdi.

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