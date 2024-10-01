İran devrim muhafızlarından açıklama: İşgal topraklarının kalbini hedef aldık

İran, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı başlattı, İsrail, savaş kabinesini toplarken, Beyaz Saray İsrail'e desteğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük İslam Ümmeti, Aziz ve Allah için şehit verici İran Milleti, az önce, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin rejim tarafından şehit mücahid Dr. İsmail Heniye’nin suikastı ile ihlal edilmesine karşı bir süreliğine gösterilen sabrın ardından, Birleşmiş Milletler Şartı’na göre ülkenin meşru savunma hakkı doğrultusunda ve Amerika’nın desteğiyle rejimin Lübnan ve Gazze’deki katliamları ve Direniş Ekseni’nin büyük mücahidi, Hizbullah’ın onurlu Genel Sekreteri ve Direniş Lideri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti ile, Lübnan'da şehit olan İran Devrim Muhafızları’ndan cesur komutan ve kıdemli danışman Tuğgeneral Seyyid Abbas Nilforuşan’ın şehit edilmesi sonrası, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından onlarca balistik füze ile işgal altındaki toprakların kalbinde önemli askeri ve güvenlik hedefler vurulmuştur. Bu operasyonun ayrıntıları daha sonra duyurulacaktır.

Bu operasyonun, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığı ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Savunma Bakanlığı'nın desteği ve yardımı ile gerçekleştirildiği hatırlatılır.

Uyarıyoruz ki siyonist rejim bu ülkenin yasal haklarına ve uluslararası hukuka uygun olan bu operasyona askeri bir yanıt verirse, yıkıcı ve ezici karşı saldırılarla karşılaşacaktır.

Yardım ve zafer ancak Aziz ve Âlim Allah'tandır.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler