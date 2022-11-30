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İran’dan Türkiye’ye Suriye operasyonu telefonu

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik olası kara operasyonu uluslararası kamuoyunda da gündemden düşmezken, İran’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:16
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye operasyonu telefonu

İran’dan Türkiye’ye Suriye operasyonu telefonu
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın dün telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Suriye operasyonuyla ilgili İran'ın endişelerini ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Abdüllahiyan, Tahran'ın Türkiye'nin Suriye'yle ilgili güvenlik endişelerini anladığını ancak askeri operasyonun sorunu çözmeyeceği görüşünü dile getirdiğini aktardı. İranlı bakanın Türkiye’nin operasyonunun durumu daha da karmaşık hale getireceğini ilettiği ve sorunun Ankara ile Şam arasındaki güvenlik görüşmeleri yoluyla çözülmesini istediği belirtildi.

Abdüllahiyan, İran'ın Türkiye ve Suriye hükümeti arasında siyasi sorunların çözümüne yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu da ifade etti. İran basını, Çavuşoğlu'nın da Türkiye'nin yaklaşımını İranlı mevkidaşıyla paylaştığını yazdı.

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmesi ve 81 kişiyi de yaralamasından sonra Ankara Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatı başlatmış ve bir kara operasyonunun da sinyalini vermişti.

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Tozanlı
30.11.2022 15:02
İnşaallah şu iran bölünürde Güney AZERBAYCAN da kurtulur büyük ve güçlü bir Türk devleti daha ortaya çıkar.... Sećimi bekliyoruz...  
 
Ferit
30.11.2022 14:50
Operasyon yapacaksan rusya gibi altın rezervin olucak. Bizimki ise eksi 60 milyar. Abd nin elinde malvarlığı ve halkbank dosyası var. Operasyon öncekiler gibi yarıda kalır.  
 
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