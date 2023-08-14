İran dördüz doğurana ücretsiz ev verecek

İran'da Kadın ve Aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali, İran'da gelecek yıldan itibaren dördüz ve üzeri doğumlarda ailelere ücretsiz ev verileceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
İran dördüz doğurana ücretsiz ev verecek

İran, nüfus artışını teşvik etmek için gelecek yıldan itibaren yeni bir programa başlayacağını duyurdu. İran Kadın ve Aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali, beşiz bebekleri olan Gazelfeslu ailesi ile bir araya geldi.

Aileyi tebrik eden Hazali, "Şu an hükümet nüfusun gençleştirilmesi yasası ile çocuk sahibi ailelere ev alımı noktasında yardımcı oluyor. Yeni yılla birlikte bu yasayı genişleterek dördüz ve üzeri gebelikler için ev vermeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN NÜFUS ARTIŞINA TEŞVİK

İran yaşlanan nüfusla mücadele kapsamında nüfus artışını teşvik politikaları uygulanıyor. Son olarak ülkede doğum izni 6 aydan 9 aya çıkartılırken babalara ise 2 haftalık izin verilmeye başlandı. Geçmiş yıllarda ise her çocuk başına altın yardımı yapan İran, "her aileye iki çocuk" politikasını uyguluyordu.

Hükümetin nüfusu gençleştirme hedefi ile farklı teşvik politikaları uygulamasına rağmen ülkeye yönelik ambargolar, işsizlik ve artan enflasyon İranlıların çocuk sahibi olma düşüncesini ertelemesine neden oluyor. Aile başına düşen çocuk ortalamasının 1.8 olduğu İran'da uzmanlar, 20 yılda ülkedeki nüfus artışının durmasından endişe ediyor.

Öte yandan, İran'da evlilik oranları son 10 yılda yüzde 40'a kadar geriledi. İran Sağlık Bakanlığı Aile ve Okullardan Sorumlu Genel Müdürü Hamid Berekati, 2010 yılında ülke genelinde 890 bin civarında evlilik olduğunu belirterek son yıllarda bu rakamın 550 bine gerilediğini söyledi.

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