İran eski cumhurbaşkanı kolları sıvadı. İki kez veto edilmişti

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, başvuru sürecinin dördüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvuruda bulundu.

Adaylığının kabul edilmesi halinde güçlü bir aday olarak görülen Ahmedinejad, başvurusunu tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, halkın farklı kesimlerinden gelen talepler doğrultusunda aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Ahmedinejad, bu sürecin ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun ki buraya gelerek bu aşamada tarihi sorumluluğumu yerine getirdim" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hükümetinin öncelikli hedefinin ülkedeki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak olacağını vurgulayan Ahmedinejad, "Ülkenin tüm sorunlarının, halkın görüşlerine önem verilerek, uzmanların deneyimlerinden faydalanarak ve dünya ile yapıcı bir etkileşim kurarak çözülebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İKİ KEZ VETO EDİLMİŞTİ

2005-2013 yılları arasında iki dönem boyunca cumhurbaşkanlığı yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.

2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı adaylık başvurusu yapan Ahmedinejad'ın talebi, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından bir kez daha veto edilmişti.