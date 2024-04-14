İran İHA'ları havalandı kripto paralar anında çakıldı

Kaynak: T24
İran İHA'ları havalandı kripto paralar anında çakıldı
İran'ın İsrail'e insansız hava araçları ile saldırmasının hemen sonrasında Bitcoin ve Etherium başta gelmek üzere kripto paralarda büyük değer kaybı görüldü.

İsrail ordusu, İran'ın kendi topraklarından İsrail'e doğru insansız hava araçları gönderdiğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, canlı yayınlanan basın açıklaması sırasında İran'dan havalanan İHA'ların İsrail'e doğru ilerlediğini doğruladı. Hagari, İsrail kuvvetlerinin tehdidi takip ettiğini İHA'ların ülkeye ulaşmasının birkaç saati bulacağını söyledi.

İran saldırısının duyulmasının ardından piyasalar anında tepki verdi. Piyasanın hakim kripto parası Bitcoin yaklaşık yüzde 8 değer kaybına uğradı. Bitcoin saat 23.10 itibariyla 62,3 bin dolardan işlem görüyordu. Etherium'daki değer kaybı yüzde 9,5'a ulaştı. Etherium aynı saatte yaklaşık 2 bin 950 dolardan işlem görüyor.

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