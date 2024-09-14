İran ikinci uydusunu fırlattı

Kaynak: İHA
İran ikinci uydusunu fırlattı

İran, "Çemran-1" adlı yerli üretim araştırma uydusunun Kaim-100 uydu taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde yörüngeye fırlattı.

İran, "Çemran-1" adlı yerli üretim araştırma uydusunun Kaim-100 uydu taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldığını duyurdu.

İran, bu yıl ikinci yerli üretim uydusunu yörüngeye fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada, "Çemran-1 adlı araştırma uydusu, sabah Kaim-100 uydu taşıyıcı roketiyle saniyede 7.5 kilometre hızla uzaya fırlatılarak 550 kilometre yüksekliğindeki yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirildi" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki "Çemran-1" adlı araştırma uydusunun ana görevinin, yörüngede manevra yapabilme teknolojisini doğrulamak ve yazılım sistemlerini test etmek olduğu belirtildi.

Öte yandan, İran, Ocak ayında "Süreyya" adlı uzaktan algılama uydusunu Kaim-100 uydu taşıyıcı roketiyle fırlattığını ve 750 kilometre yükseklikteki yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdiğini duyurmuştu.

Son Haberler
Bahar'ın adı değişti
Bahar'ın adı değişti
Aydın'da terör operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Bursaspor ilk iç saha maçını kapalı gişe oynayacak
Bursaspor ilk iç saha maçını kapalı gişe oynayacak
Özgür Özel'den Mevlid Kandili mesajı
Özgür Özel'den Mevlid Kandili mesajı
'Annem Ankara' dizisinin çekimlerine başlandı
'Annem Ankara' dizisinin çekimlerine başlandı