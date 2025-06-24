İran-İsrail ateşkesi fiyatları vurdu: Brent 67 dolara geriledi! (24 Haziran 2025)

Dün, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından 77,81 dolara kadar yükselerek yaklaşık beş ayın zirvesini test eden Brent petrolün varil fiyatı, gün sonunda kısmen geriledi.

Brent petrolün yüzde 8,5 değer kaybıyla günü 69,48 dolar seviyesinde tamamlamasında, İran'ın Washington yönetimine cevaben Katar'daki ABD üssünü hedef almasına rağmen can kaybı ya da ciddi hasar oluşmaması sebebiyle düşen arz endişeleri etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 azalışla 67,11 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,88 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran basınında yer alan İsrail ile ateşkes sağlandığına ilişkin haberlerin küresel arz kesintisi risklerini azaltacağı beklentisiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti. Bu açıklamayı takiben İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirmesine karşın, bugün yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği ve füzelerin isabet etmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken, buna karşın İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'ın son füze saldırısında kuzeyde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığı aktarıldı.

Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Trump da "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

Küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin artması ve İran tarafının düzenlediği saldırılarda can kaybı yaşanmadığına ilişkin haber akışı, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskıladı.

Bununla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik herhangi bir adım atmaması da günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününü başta Çin olmak üzere Asya piyasalarına taşıyan bu stratejik geçidin zarar görmeyeceği beklentisini güçlendirerek, petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 78 doların direnç, 59 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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