Akaryakıta devasa indirim geliyor. Brent petrolün fiyatı çakıldı

Bir kaç gün önce 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD'ye yönelik 'ölçülü' yanıtının ardından bugün güne 68.57 dolardan işlem görüyor.

Hükümet brent petrolün artışını gerekçe göstererek 13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam yapmıştı.

14-21 Haziran tarihleri arasında 4 kez zam yapılan motorinin litre fiyatına toplamda 8 lira 34 kuruş zam yapılmıştı. Benzine de 4 lira 54 kuruş zam uygulanmıştı.

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bugün 1 lira 66 kuruşçuk indirimcik geldi.

1lira 66 kuruşluk indirim sonrası motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 09 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 97 kuruşa, Ankara'da 53 lira 92 kuruşa, İzmir'de 54 lira 27 kuruşa satılacak.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 51 lira 51 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 36 kuruşa, Ankara'da 52 lira 18 kuruşa, İzmir'de 52 lira 51 kuruşa depolara dolduruluyor.

Akaryakıta bu gece yarısı şaka gibi indirimcik geliyor. 4 ilde litre fiyatı 57 TL'yi geçti. Bindirim üstüne bindirim yaptılar

Akaryakıt zammı pazara yansıdı! Fiyatlar uçtu alım gücü düştü

DEVASA İNDİRİM BEKLENİYOR

İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan çatışmalar, Brent petrol fiyatlarını 80 dolar seviyesine taşıdı. ABD’nin çatışmalara katılmasıyla akaryakıt fiyatları hızla yükseldi ve Türkiye’nin bazı şehirlerinde motorinin litre fiyatı 57 TL’ye ulaştı.

Piyasalar, İran’ın ABD’ye yanıtının şiddetini merak ederken, gerginlik petrol fiyatlarını yüksek tuttu. Ancak İran’ın Katar’daki ABD üslerine yönelik sınırlı misillemesi, uluslararası piyasalarda rahatlama sağladı. Brent petrolün varil fiyatı adeta çakıldı ve güne 68,57 dolarla başladı.

Bu düşüş, akaryakıt sektöründe indirim beklentisini artırdı. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle hafta boyunca motorin fiyatlarında toplam 5 TL’yi aşan indirim öngörüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt istasyonları, fiyat güncellemelerine hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, indirimlerin pompa fiyatlarına yansımasının tüketicilere rahatlama sağlayacağını belirtiyor.

Öte yandan, benzin fiyatlarında da benzer bir düşüş bekleniyor, ancak detaylar netleşmedi. Petrol piyasasındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeye devam edecek.