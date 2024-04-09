İran - İsrail gerginliğinde son perde. İntikam doğru zaman ve doğru yerde alınacak

Hatırlanacağı üzere İran Devrim Muhafızları, İsrail’in saldırısında aralarında Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi’nin de bulunduğu yedi subayın öldüğünü duyurmuştu. İsrail’in Filistin’e karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonrası sözlü sataşma şeklinde devam eden gerginlik, İsrail’in İran Konsolosluğu binasını tamamen yok eden saldırıyla fiili bir hal aldı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney saldırıdan sonra yaptığı ilk basın açıklamasında "Onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz" diye tehditler savururken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise "Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. Özellikle sosyal medya üzerinden ve telegram gruplarından her gün yüzlerce hatta binlerce yalan yanlış bilgi dolaşıma sokulurken, uluslararası siyaset uzmanı Ardan Zentürk, söz konusu gerginlik ve İran’ın İsrail’le karşı yapacakları hakkında çok önemli bilgiler paylaşarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

Zentürk, şahsi Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda İran – İsrail gerginliğindeki belirleyici unsurun ABD, Rusya ve Çin olacağını ama İran’ın er ya da geç ve ne pahasına olursa olsun intikamını alacağını iddia etti.

"İRAN'IN İNTİKAMI DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU YERDE YAŞANACAK"

Orta Doğu tam anlamıyla gerilmiş vaziyette. Bu gerginlik İran'dan kaynaklanıyor. İranlılar bugüne kadar yaptıkları ve başarılı oldukları “bir krizi zamana yayarak büyütme stratejisi”ni yeniden devreye sokmuş gözüküyorlar. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Pazartesi günü İsrail savaş uçakları, F 35A’ları doğrudan Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyük Elçiliği’ni hedef aldı ve orada toplantı yapmakta olan en ünlü generalleri 63 yaşındaki -Kasım Süleymanî döneminin, o jenerasyondan gelen en ünlü generalleri- Muhammed Rıza Zehadi başta olmak üzere 5 -6 kişi öldürdü. Hizbullahçılar da vardı. Üst düzey generaller de vardı. Onların cenazeleri kaldırıldı. Zahidi'nin cenazeleri İsfahan'da kaldırıldı ve o sırada halkın işte "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Siyonizm" falan gösterileri sırasında Muhammed Bageri “İran'ın intikamı doğru zaman ve doğru yerde yaşanacak. Gerekli tedbirleri alarak ve hassas planlamayla bu intikamı gerçekleştireceğiz” dedi. Şimdi gerginlik zaten bundan kaynaklanıyor. İran bu konularda uzman bir devrettir. Şimdi sonuç itibariyle İran'ın İsrail'in bu yaptığına karşı bir cevap vereceğini herkes biliyor. Yani ben de biliyorum hepimiz biliyoruz. Sonuç itibariyle bunu bilmek için çok özel bir adam olmaya ihtiyaç yok.

"O CEVAP ÖYLE BİR CEVAP OLMALI Kİ..."

İran'ın buna cevap vermemesi, buna gerektiği gibi cevap vermemesi, İran'ın Ortadoğu denkleminden düşmesi demektir. Yani bugüne kadar kurmuş olduğu işte Hussilerle, El-Şabap'la, öbürüyle, şununla bunla, Hizbullah'la kurduğu, o çok önem verdiği direniş cephesi, bağlantısındaki vekil savaşçıları, şunları bunları, yavaş yavaş dağılma sürecine girer. Çünkü sonuç itibariyle reis diye adlandırdıkları Ali Hamani'nin büyükelçiliği vurulmuş. En önemli adamları öldürülmüş. Bunu da İsrail yapmış ve cevap yok. O cevap öyle bir cevap olmalı ki bütün bu vekil savaşçıları ve İran'ın yanında yer alan bütün güçleri, Suriyeliler, Beşar Esed dahil tatmin de etmeli. Hani ben şurayı vurdum, şöyle cevap verdim. O da değil. Öyle yok. Yani şu anda İran da çok kötü sıkışmış vaziyette. Çünkü -sonuç itibariyle- İran net olarak bir şey biliyor: Doğrudan kendi güçleriyle İsrail’le saldırdığı an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücüyle karşılaşacağını ve o askeri güçle karşılaştığı anda da Rusya ve Çin'den beklediği kararlılıkta bir desteğin gelmeyeceğini biliyor.

"ABD EN ÜST DÜZEYDE ALARMA GEÇTİ"

Özellikle Çin'den. Rusya ne yapar bilemem. Yani İran yüzünden, bir de Ukrayna'da savaşırken, Amerika ile orada karşılaşmak ister mi? Onu bilemem. Ama sonuç itibariyle Bakeri'nin açıklaması bir gerçeği doğruluyor: Zamanı yayılmış bir intikamla karşı karşıyayız. Yani bütün uzmanlar Orta Doğu 'ya ilişkin bütün uzmanlar bir konuda birleşmiş durumdalar. O da İran, İsrail'i bir şekilde vuracak ama bunun için acele etmeyecek. Hani çok ünlü bir söz vardır “İntikam soğuk yenen bir yemektir” diye... Buna benzer bir politikaya yöneldiği ifade ediliyor. Şimdi CBS'e konuşan Amerikalılar, Amerika Pentagon yetkilileri diyor ki “Gerekli istihbaratları alıyoruz ve İran'ın vekil savaşçı kullanmadan, Ukrayna'da kullanmış olduğu Şahit SİHA’ları yani dronları ve gelişmiş balistik seyir füzeleriyle bir vuruş gerçekleştireceğini artık 3 aşağı 5 yukarı tahminin ötesinde biliyoruz. Ve o yüzden de en üst düzeyde alarmı geçtik” diyor.