İran-İsrail gerilimiyle artan tehditler Singapur'u teyakkuzda tutuyor

Singapur, Orta Doğu'daki İran-İsrail çatışmasından kaynaklanan artan gerilimler nedeniyle güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı K. Shanmugam, 28 Haziran'da Nee Soon'daki bir topluluk etkinliğinin kulisinde yaptığı açıklamada, "Bir ateşkes var ama sonrasında tam olarak ne olacağını bilmiyoruz," ifadelerini kullandı.

Shanmugam, bu bölgedeki veya diğer bölgelerdeki insanlar ile aşırılık yanlısı örgütlerin İsrail, Amerikan veya diğer Batılı hedeflere karşı eylem yapmak isteyebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, aşırı sağcı grupların Müslüman varlıklarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği olasılığını da dile getirdi. Singapur'un herhangi bir saldırıya uğraması durumunda uluslararası manşetlere çıkacağını belirten Bakan, her iki taraftan da saldırı ihtimali olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarından bu yana daha fazla şüpheli veya aşırı faaliyet olup olmadığı sorulduğunda, aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Shanmugam, yetkililerin henüz ülkede herhangi bir tespit yapmadığını söyledi. Ancak "Sadece bir kez başarılı olmaları yeterli," diyerek güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğunu ve Singapurluların potansiyel güvenlik tehditlerine karşı daha fazla farkındalığa sahip olması gerektiğini ekledi.

Savunma Bakanı Chan Chun Sing de 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'dan gelebilecek bir misillemenin yalnızca Amerika veya İsrail'deki hedeflerle sınırlı kalmayabileceğini belirtmişti. Chan, misillemenin başka herhangi bir yerde olabileceğini ve bölgedeki duyguları körükleyebileceğini dile getirerek, bu tür çatışmaların daha büyük güvenlik endişelerine yol açtığını ifade etti.

Bakan Shanmugam, uyuşturucu ve suç ile terörizm arasındaki bağlantının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Tayland'ın yakın zamanda esrarı yeniden suç kapsamına almasına yanıt olarak, Singapur'a olası "akımları" incelediklerini ifade etti. Singapur'un açıklığını ve iş dostu ortamını sürdürmeye çalıştığını belirten Shanmugam, "Ne olacağını söylemek için henüz erken, ancak daha dikkatli olmalıyız," dedi.