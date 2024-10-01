İran'dan İsrail'e füze saldırısı. Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapıldı.

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Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

Tahran tarafından atılan bazı füzelerin Ürdün hava sahasında durdurulduğu ifade edildi.

"200'E YAKIN FÜZE ATILDI"

İsrail basını, İran'ın 200'e yakın füze fırlattığı bilgisini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları; Haniye, Nasrallah ve Nilforushan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldıklarını açıkladı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

AFP ajansı, Ben Gurion havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu toplantının Batı Kudüs'te bir sığınakta gerçekleştirileceği ifade edildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.