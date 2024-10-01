İsrail, Hizbullah komutanı Cafer Kasır'ı öldürdüğünü duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail, Hizbullah komutanı Cafer Kasır'ı öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu Hizbullah'ın silah sevkiyatından sorumlu yetkilisi Muhammed Cafer Kasır'ın öldürüldüğünü duyurdu.

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