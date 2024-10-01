İran İsrail'e füze yağdırdı. Tam 500 füze fırlatıldı

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti. İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 500'e yakın füzenin fırlatıldığını belirtti.



KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ



Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü. AFP ajansı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.



İsrailli Haaretz Gazetesi saldırıda bir yaralanan olmadığını belirtti.



İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK, YANIT VERECEĞİZ



İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"HANİYE VE NASRALLAH SUİKASTINA KARŞILIK"

Saldırıya ilişkin İran'dan da açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. İran İsrail'e 500'e yakın füze saldırısında bulundu.