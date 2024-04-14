İran İsrail’e saldırdı, canlı yayında gelişmeleri yorumlayan isim Hakan Ural oldu

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İran İsrail’e saldırdı, canlı yayında gelişmeleri yorumlayan isim Hakan Ural oldu
İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısına başladığı saatlerde Haber Global’de canlı yayında gelişmeleri yorumlayan isim Hakan Ural oldu. Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

HAKAN URAL CANLI YAYINDA GELİŞMELERİ YORUMLADI

Saldırının başladığı saatlerde Haber Global’de gelişmeleri yorumlayan isim ise magazin programcısı Hakan Ural oldu.

Ural’ın, yaşananlara ilişkin, “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Hakan Ural’ın açıklamaları hakkında “Büyük oyunu bozdu” yorumları yapıldı.

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