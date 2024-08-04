İran: Kırmızı çizgi aşıldı

Kaynak: AA
İran: Kırmızı çizgi aşıldı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını belirtti ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bu eyleminin İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

Bakıri, İran'ın bu saldırıya kesin bir karşılık vereceğini ve İsrail'in bu tür eylemlerinin bölgede güvenliği bozacağını belirtti. Ayrıca, İslam ülkelerinin bu duruma sessiz kalmamaları gerektiğini vurguladı. İran, İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı düzenlenmesini önerdi ve Pakistan'dan bu teklife destek verilmesini talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Heniyye'nin suikastına ilişkin taziyelerini sundu ve İran'ın olağanüstü toplantı çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dar, suikastı uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın önemini vurguladı.

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