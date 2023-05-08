İran, küfür ettiği için 2 kişi idam etti

Editör: Serkan Talan

VOA'da yer alan habere göre, İran bu sabaha karşı yaptığı açıklamada 2 kişiyi infaz ettiğini duyurdu. İnfaz edilenlerin kimlikleri Yousef Mehrdad ve Sadrollah Fazeli Zare olarak açıklandı.

Suçlarının İslam'a ve peygambere hakaret içerdiği, İslam nefretini yaymak ve ateizmi teşvik etmek için çevrimiçi platformları kullandıkları belirtildi.

Geçen yıl bir grup BM uzmanı, İran'ın küfürü suç olarak kabul etmesiyle ilgili endişelerin altını çizdi ve İran hükümetini "din veya inanç özgürlüğü ile fikir ve ifade özgürlüğünü ayrımcılık olmaksızın sağlamak için anlamlı adımlar atmaya" çağırmıştı.