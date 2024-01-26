İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular

Murat Öztürk
İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular
Suriye’de Mossad tarafından İran’lı üst düzey yetkililere yapılan saldırılardan sonra, devlet medyası Rusya’ya bir takım sorular yöneltti. Rusları saldırıları önlememekle suçladılar.

İran’da yayın yapan İran İslam Cumhuriyet Gazetesi, yayınladığı bir haberde Suriye’de geçtiğimiz aylarda İsrail istihbarat örgütü MOSSAD tarafından yapılan ve üst düzey yöneticilerinin öldürüldüğü operasyonlarla ilgili Rusya’yı suçladı.

Gazete, yapılan saldırılarda Rusların parmağının olduğu hipotezini öne sürdü.

Başkent Şam’da Zeynebiye dağının eteklerinde MOSSAD tarafından yapılan operasyon ve saldırılarda, çevrede konuşlandırılan S-400 füzelerinin neden aktif rol oynamadığını soran gazete, aynı durumda kaldıkları zaman Rusların kendilerini koruyup koruyamayacaklarını sordular.

İranla müttefik olduklarını hatırlattıkları Rusya’ya s-400 de dahil diğer savunma ekiplmanlarını bu saldırılarda kullanmadıkları sorulan haberde, operasyonun yapıldığı yerdeki toplanma zamanının haberlerinin Rusya tarafından verilmiş olabileceğini ima etti.

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