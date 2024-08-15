İran nüfusu eriyor. Günde 1,000 kürtajla boğuşurken yeni doğum programı başlatıldı

Program, İran'ın 1980'lerde kadın başına 6,5 olan doğum oranının 2024'te 1,06'ya düşerek 2,1 olan ikame seviyesinin çok altına indiği, evlilik ve doğum oranlarında keskin bir düşüşle karşı karşıya olduğu bir dönemde hayata geçiriliyor. Duyuru, İran genelinde günde 1.000'den fazla kürtaj yapıldığını gösteren yeni ve şok edici verilerin kamu oyuyla paylaşılmasının ardından geldi.

İslami Propaganda Örgütü Aile ve Nüfus Genel Merkezi Sekreteri Mohammad Sadegh Aboutorabi'ye göre yeni bir online platform aracılığıyla hayata geçirilen girişim, İran'ın Aileyi Destekleme ve Genç Nüfus Yasası'nın 30. maddesini yerine getirmeyi amaçlıyor.

Aboutorabi, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada “Aile, yaşam tarzı, evlilik, boşanma, doğurganlık, kısırlık, çocuk doğurma ve kürtaj alanlarında faaliyet gösteren herkes bu platforma kaydolabilir” dedi.

Aboutorabi, nüfus sorunlarının çözümünde yenilikçi ve etkili olduğu düşünülen projelere destek için öncelik verileceğini söyledi.

“Yasanın 31. Maddesinin uygulanmasının yanı sıra, önemli hedefimiz ülke genelinde doğurganlık oranını etkin bir şekilde artırmaktır” diyen Aboutorabi, aktif ve ilgili sivil grupları desteklemenin bu hedefe ulaşmanın önemli bir yolu olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNDE 1.000 KÜRTAJ

Shahrvand Daily'nin 14 Ağustos tarihli haberine göre, nüfus kontrol politikalarının uygulanmasının ardından İran, 1980'lerde nüfus artışında önemli bir düşüşe tanıklık etti ve bu durum artık hükümetteki birçok kişi tarafından “çok başarılı” olarak görülüyor. Bu düşüş, özellikle yaşlanan nüfusa doğru artan eğilimle birlikte İranlı yetkililer için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu değişim, doğumları teşvik etmeyi amaçlayan özendirici politikaların uygulanmasına yol açmıştı.

Ancak kürtaj olgusu, annenin sağlığının tehlikede olması durumunda tıbbi bağlamda yasal olsa da, ülkenin doğum oranının düşmesinde önemli bir faktör olarak gösteren sağlık yetkilileri tarafından özellikle endişe verici olarak değerlendiriyor.

Nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi riski kritik bir seviyeye ulaşmış olup, bazı yetkililer istatistikleri sadece bir “uyarı”nın ötesinde olarak nitelendiriyorlar.

Sağlık Bakanlığı Nüfus Gençlik Merkezi Başkanı Saber Jabari, ülkede günde en az 1.000 kürtaj yapıldığını ve bunların sadece 10'unun yasal olduğunu bildiriyor. Bu da İran'da yılda yaklaşık 361,350 yasadışı kürtajın gerçekleştiği anlamına gelmektedir ki bu da ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon ila 1.2 milyon doğumun kaydedildiği düşünüldüğünde endişe verici ve potansiyel doğumların neredeyse üçte birinin kaybedilmesine neden olmaktadır.

KÖTÜLEŞEN SAĞLIK SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

Ülkeden gelen yeni verilere göre, hastane mevcudiyeti çocuklar için ölüm oranlarını etkiliyor. En son 2022 istatistiklerine göre İran'da 12.000 yoğun bakım yatağı açığı bulunuyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) yatak sıkıntısına ilişkin en son veriler 2017 yılına ait olup, İran'da çocukların yoğun bakımı için en az 1.000 yatağa daha ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. O zamandan bu yana, bu spesifik eksikliğe ilişkin güncellenmiş istatistikler sağlanmamış durumda.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında, özellikle Delta varyantı ile birlikte, bebekler ve çocuklar üzerindeki ciddi etki, yeni doğan bebekleri için uygun hastane yatağı bulmakta zorlanan aileler için YYBÜ yataklarının eksikliğini daha belirgin hale getirdi ve bu da ülke genelindeki bölgelerde daha yüksek bir ölüm oranına yol açtı. BM verilerine göre İran'da hastane yatak sayısı 1.000 kişi başına 1,8 iken Dünya Sağlık Örgütü'nün standardı 1.000 kişi başına üç yataktır.

İran Ulusal Sivil Kayıt Örgütü'nün istatistikleri doğum sayısında düşüş olduğunu gösteriyor: 2021'de 1.117.000, 2022'de 1.072.000 ve 2023'te 1.052.000. Ancak Jabari, düşüş eğiliminin yavaşlayacağı ve nihayetinde 2024 yılına kadar tersine döneceği konusunda umutlu. Jabari, İran'ın doğurganlık oranının istikrara kavuştuğunu ve düşüş eğiliminin durdurulduğunu vurguluyor.

Daha önce 29 Temmuz'da Fariman Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı, bu ildeki doğurganlık oranının 2022'de anne başına 2,6 çocuktan bu yılın ilk çeyreğinde anne başına 4,6 çocuğa yükseldiğini açıkladı ve bazı bölgelerde gidişatı tersine çevirmek için yerel çabaların olduğunu öne sürdü.

Amir Zakari, geçtiğimiz ay IRNA'ya verdiği bir röportajda bu büyümeyi Raisi hükümetinin nakit teşvikleri ve doğum yanlısı politikalarla aldığı destekleyici önlemlere bağladı. Bu önlemler arasında üç ya da daha fazla çocuğu olan kırsal kesimdeki annelerin ücretsiz sigorta kapsamına alınması, hamile annelere destek ve bakım sağlanması ve çocuk doğurmaya yönelik teşvikler yer alıyor.

Ayrıca, çocuklu ailelere arazi verilmesi, yasadışı kürtajı önlemek için sağlık çalışanlarına ödeme yapılması, evlilik kredisi verilmesi, sürdürülebilir istihdam yaratılması ve kültürel ve eğitimsel girişimler gibi ek faktörlerin kısa vadede kısa bir artışa yol açtığını da sözlerine ekledi.

Bu alanlardaki politikalar, herhangi bir faydanın yerel olduğunu ve yetkililer tarafından arazi tekliflerinin gelmediği büyük şehirler ve başkent Tahran da dahil olmak üzere ülke genelinde daha geniş bir ölçekte kanıtlanmadığını göstermiştir.

Küresel doğurganlık oranı 1950'de kadın başına 4,8 çocuktan günümüzde 2,2'ye düşmüştür ve tahminler 2050'ye kadar bu oranın 1,8'e düşeceğini göstermektedir. Doğurganlık oranının 2.1'in altına düşmesi, nüfus büyüklüğünün azalmaya başlayacağını göstermektedir. 2050 yılına gelindiğinde, ülkelerin dörtte üçünden fazlası nüfuslarını uzun vadede korumak için yeterli doğurganlık oranlarına sahip olmayabilir ve bu da zengin ve yoksul bölgeler arasında daha büyük bir uçuruma yol açabilir. Daha zengin bölgelerdeki nüfusun azalması beklenirken, İran gibi daha düşük gelirli bölgelerdeki nüfus birinci dünya ülkelerinin çok gerisinde değil.

Yüksek gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde, azalan doğurganlık oranları işgücünün azalmasıyla sonuçlanabilir ve giderek yaşlanan nüfusu desteklemek için daha az çalışma çağında yetişkin bırakabilir.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında durum farklılık göstermektedir. Bazıları azalan doğurganlık oranlarıyla karşı karşıya kalarak nüfus artışını tehdit ederken, diğerleri yüksek doğurganlık oranları yaşamaya devam ederek kontrol önlemleri gerektiren önemli nüfus artışlarına yol açmaktadır.

İran'a benzer ekonomiler olan Endonezya ve Pakistan'da da doğurganlık oranlarında düşüşler görülmüştür. Doğurganlık oranı 2.18 olan Endonezya'da, kadınların doğum kontrolüne, eğitime ve mesleki gelişime erişimini artırarak nüfus artışını dengeleme çabaları devam etmektedir.

29 Temmuz'da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın doğurganlık oranını “felaket derecede düşük” olarak tanımlamış ve 26 Temmuz'da ülkenin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu, ancak bu oran hala Avrupa'daki en kötü oranlar kadar kötü değil.

bne IntelliNews'in Putin'in bebekleri dosyasında yer verdiği habere göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin göreve geldiği ilk günden bu yana Rusya'nın demografik yapısını iyileştirmeye odaklandı. Rusya 1990'lardaki kaos sırasında demografik bir çöküş yaşadı ve 2020'lerdeki patlama yıllarında kısa bir toparlanmaya rağmen nüfus hala düşüşte.