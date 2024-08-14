İran petrol ihracat alanını genişletiyor

İran Petrol Bakanı Javad Oji, Temmuz ayında İran'ın Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere 17 ülkeye ham petrol sattıklarını açıkladı. Satışın ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.

ABD'li Nükleer İran'a Karşı Birleşik (UANI) savunuculuk grubundan Claire Jungman, Reuters'a yaptığı açıklamada, mevcut nakliye verilerine göre, Golden Eagle tankerinin bu yılın başlarında İran'ın Hark Adası'ndan yüklenen başka bir gemiden petrol aldıktan sonra Bangladeş'in Chittagong limanına doğru seyrettiğini söyledi.

Kuruluşunun, İran ile ilgili tanker trafiğini uydu aracılığıyla takip ettiğini belirten Jungman, Golden Eagle'ın Nisan ayında kargonun bir kısmını Chittagong civarındaki daha küçük tankerlere boşalttığını söyledi.

Bangladeş'e yapılan sevkiyat, başka bir petrol ihracat takip kaynağı tarafından ayrıca doğrulandı.

Ülkenin ana rafinerisini işleten devlete ait Bangladeş Petrol Şirketi'nden bir yetkili, kargoyu kendilerinin satın almadığını ve alıcının kim olduğunun tespit edilmesinin zor olduğunu söyledi.

UANI'den Jungman, nakliye verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, haziran ayında başka bir tankerin, bu yılın başlarında İran'ın Hark Adası'ndan sevkiyatı alan başka bir gemiyle gemi-gemi transferi yoluyla sevkiyatı yükledikten sonra, İran ham petrolü olduğu düşünülen bir kargoyu Umman'ın Sohar limanına teslim ettiğini söyledi.