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İran protestoculardan 3 kişiyi daha idam etti

İran’da Mahsa Amini protestolarında tutuklanan üç kişi daha idam cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:41
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İran protestocuları öldürmeye doymuyor. 3 kişiye daha idam cezası verildi

İran protestoculardan 3 kişiyi daha idam etti
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Üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanan Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi idam cezasına çarptırıldı. AFP haber ajansı, bu son idam cezaları ile, dört aydır devam eden protesto dalgasında ölüm cezasına çarptırılanların sayısının 17’ye ulaştığını bildirdi.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, en az 109 protestocunun daha ölüm cezasına çarptırılabilecekleri suçlamalarla yargılandığını bildirdi.

İran’da hafta sonu iki erkek daha idam edilmişti. Muhammed Mehdi Karami ve Seyit Muhammed Hüseyni devlete karşı suç işleme iddiasıyla yargılanıyordu.

'ALLAH’A SAVAŞ AÇMAK' SUÇUNDAN MAHKUM EDİLDİ

Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi de, “Allah’a yeryüzünde savaş açmak” olarak tanımlanan suçtan mahkum edildi.

Haklarında idam cezası verilen Muhammed Ghobadlou ile Muhammed Boroughani için tutuldukları Karaj’daki cezaevi önünde bekleyiş sürüyor.

Ghobadlou’nun annesi oğlunun bipolar hastası olduğunu savunarak, tahliyesi için çağrıda bulundu. Ghobadlou, polis memurlarının arasına araçla girerek, birinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Af Örgütü, 22 yaşındaki idam mahkumunun ifadesinin işkence altında alındığını kaydediyor. Peş peşe gelen idam kararları karşısında uluslararası toplum kınama açıklamaları yapıyor.

“İDAMLA SİNDİRMEYE ÇALIŞILIYOR”

En az sekiz Avrupa ülkesi, İranlı diplomatları dışişleri bakanlıklarına çağırarak tepki gösterdi. Papa Francis de protestoculara verilen idam cezalarını kınadı ve kadınlara daha fazla özgürlük çağrısı yaptı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yumuşama olmayacağını tekrarladı.Hak savunucuları, idam gibi ağır cezalarla protestocuların sindirilmeye çalışıldığını savunuyor. Uluslararası Af Örgütü yalnızca 2021 yılında İran’da 314 kişinin idam edildiğini bildirildi.

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İRAN DİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARINI KATLEDİYOR.
10.01.2023 16:51
İRAN HÜKÜMETİNE NEDEN TÜRKİYEDEN TEPKİ GİTMİYOR?  
 
tayfun
10.01.2023 16:45
iran rejimi gibi olmak istemiyorsak iktidarın değişmesi lazım. son seçim ülke elden gidiyor.  
 
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