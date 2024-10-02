İran saldırısında 100 ev zarar gördü

Kaynak: AA
İran saldırısında 100 ev zarar gördü

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısında 100 evin zarar gördüğü açıklandı.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiği ve onarımının uzun süreceği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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