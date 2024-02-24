İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu

Kaynak: İHA
İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu
İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hakkari-İran sınırında bulunan Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen tırların meydana getirdiği kuyruk, yaklaşık 15 kilometreyi buldu.

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Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra beklediği öğrenildi.

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15 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu ifade eden Bahri Tekin, “Öğle saatlerinde Esendere’den Yüksekova’ya gittiğimiz sırada 15 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu vardı. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter, herkes yoluna devam eder. Yoksa günlerdir bunlar burada bekliyor” diye konuştu.

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