İran uzaya aynı anda 3 roket fırlattı

İran, “Mahda” isimli uyduyu ve iki nano uydusunu taşıyan Simorgh roketini başarıyla uzaya fırlattığını duyurdu. Bunun, İran’ın ilk kez aynı anda üç uyduyu uzaya gönderdiği bir olay olarak tarihe geçtiği açıklandı.

İran Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 450 derecelik yörüngede dönen “Mahda” isimli uydu ile Keyhan-2 ve Hatef-1 isimli iki nano uydunun Simorgh roketi ile başarıyla yörüngeye yerleştirildiği belirtildi.

32 kilogram ağırlığındaki Mahda uydusu, İran’ın gelişmiş uzay araştırmalarına yardımcı olmak üzere üretildi. Ayrıca, halihazırda yörüngede bulunan Simorgh uydusunun araştırmalarını ve verilerini incelemek için kullanılacak.

İran, Şubat 2009’da ilk yerli haberleşme uydusu olan "Ümit"i “Sefir-2” roketi ile uzaya göndermişti. Nisan 2020’de ise “Nur-1” isimli ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı. 2023 yılında ise, üçüncü askeri keşif uydusu olan "Nur-3"ün yörüngeye başarıyla yerleştirildiği duyurulmuştu.