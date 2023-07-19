İran üzerinden Türkiye’ye ilerliyorlar. Kim dur diyecek bu istilaya

Yolda video çektiler. İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollardan geçişler devam ederken tepkiler de ardı ardına geliyor.

İran üzerinden Türkiye’ye ilerliyorlar. Kim dur diyecek bu istilaya

Ülkeye giriş yapan kaçakların sayısı her geçen gün artıyor. Hükümet ise göç politikası ve sınır güvenliği konusunda eleştiriler almaya devam ediyor.

Her gün sınırdan kaçak geçişlerin videosu geliyor. Sosyal medyaya kaçak geçişle ilgili yeni bir video geldi.

Kaçaklar İran üzerinden Türkiye'ye akın etmeye devam ediyor. Yeni videoda kaçakların zafer işareti yaptığı görüldü.

Daha önce de İran sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afganlar video çekerek o anları da paylaşmıştı.

Ayrıca paylaşılan bu videolar diğer kaçaklara yol gösterici oluyor.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması ve hiçbir kadın ve çocuğun sığınma amaçlı giriş yapmaması ise dikkat çekiyor.

Öte yandan sayıları bu denli artan Afganların vukuatları da bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ağrı’da sınırda 5 Afgan metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.

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