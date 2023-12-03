İran ve Japonya Filistin'i görüştü

İran lideri Reisi ile Japon lider Kişida, Filistin'de yaşanan son durum üzerine görüştüler.

KAYNAK: AA
İran ve Japonya Filistin'i görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ile Japonya Başbakanı Kişida telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “modern tarihin en büyük felaketi” olarak değerlendiren Reisi, Filistin ve Gazze gerçeklerinin iyi anlaşılması gerektiğini, 75 yıldır süren işgal ve katliamlarla Gazze'nin dünyanın en büyük açık hapishanesine çevrildiğini vurguladı.

Reisi, Filistin halkının yıllardır zulme maruz kaldığını, bu gerçeği bilmenin ve anlamanın karmaşık veya zor bir iş olmadığını ifade etti.

Japonya dahil farklı ülkelerin kendi halkları arasında referandum yaparak Filistin halkının haklarına verilen desteğin düzeyini doğrudan gözlemleyebilecekleri değerlendirmesinde bulunan Reisi, Batılı ülkelerin böyle bir referandum yapmaktan korktuklarını savundu.

Reisi, dünyadaki lider ve yetkililerin sessizliğinin İsrailli yöneticileri daha da saldırgan hale getireceğini belirterek, Japonya dahil farklı ülkelerin diplomatik çabalarla sorunun çözülmesine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Kişida da bölgedeki insani krizle ilgili endişelerini dile getirerek, sivillere yönelik saldırıların durdurulmasının ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Reisi ile Kişida, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da istişarede bulundu.

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