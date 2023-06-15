İran ve Nikaragua arasında işbirliği

Reisi ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğinde heyetler arası görüşmelerden sonra çeşitli alanlarda mutabakat sağlandı.

Taraflar arasında imzalanan ilk mutabakat zaptının hükümetler arası ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik konularda işbirliğine gidilmesi, ikinci anlaşmada ise İran Cumhuriyeti ve Nikaragua Yüksek Adalet Divanı'nın yetkisi konusu, üçüncü anlaşmada da İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile Nikaragua Sağlık Bakanlığı arasında laboratuvarlardan ve eczacılardan gelen ilaç, ekipman ve tıbbi malzeme ile ilgili olduğu belirtildi.

Ortega, ikili görüşmelerde, muhtelif konuların ele alındığını ve İran'ın iki ülke arasında anlaşmaların olması için irade ortaya koyduğunu söyledi.

Reisi de Latin Amerika ülkeleri ve dünyanın diğer bölgelerindeki uluslar arasında birlik ve bütünleşmenin önemine değinerek, "Hem entegrasyonu pekiştirmeye hem de yaptırımları etkisiz hale getirmeye yardımcı olacak anlaşmalar yaptık." ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının bağımsız ülkelerle her zaman merkezi bir politika izlemek olduğunu belirten Reisi, Latin Amerika'ya yaptığı ziyaretlerin bu doğrultuda ilerlediğini aktardı.

Reisi, dünya halklarının iradesine her daim saygı duyduklarını vurgulayarak, "Biz inanıyoruz ki, dünyada halkların iradesi hakim olur ve tercihleri dikkate alınırsa emperyalizm bu işten vazgeçer. Otokrasi ve tahakküm, eğer halkların kararına saygı duymuş olsaydı, tüm gezegendeki yaşam koşulları bugün olduğundan çok daha farklı görünürdü." yorumunda bulundu. (AA)