İran ve Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra ilişkilerini normalleştiriyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti.

KAYNAK: AA
İran ve Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra ilişkilerini normalleştiriyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, beraberindeki üst düzey heyetle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın bir günlük ziyareti kapsamında mevkidaşı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Abdullahiyan'ın ziyaretinde İran ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaretle eş zamanlı olarak İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza Enayeti de Suudi Arabistan'daki görevine resmen başlayacak.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Öne Çıkanlar
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Son Haberler
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL? Keşfet
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek Güncel
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi Ekonomi
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
Sudan'da savaş devam ediyor Dünya
Sudan'da savaş devam ediyor
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı