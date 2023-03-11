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İran ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor

İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaştı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:14
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İran ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaştı

İran ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor
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İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı.

Tahran ile Riyad arasında 7 yıl sonra varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi. (AA)

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