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İran ülkede süren protestolar için dış güçleri sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde kampanya başlattığını belirterek, yaşanan eylemler için dış güçleri sorumlu tuttu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:40
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İran yüzlerce kişinin öldüğü ve ülkede süren protestolar için dış güçleri sorumlu tuttu

İran ülkede süren protestolar için dış güçleri sorumlu tuttu
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonucu İran'da başlayan protestolar sonucu ülkede en az 400 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İran resmi kaynakları ise en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte yurt dışı ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkede süren eylemler için dış güçleri sorumlu tuttu.

"ÜLKEDE YAŞANANLAR PLANLI TERÖRÜN ZİRVESİ"

Mevkidaşı Turkovic'i ABD ve Batı ülkelerinin bazı konularda İran'a yaklaşımı noktasında bilgilendirdiğini ifade eden Abdullahiyan, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri ise 'yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası' şeklinde değerlendirdi.

Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini söyleyerek, "O yüzden de kampanya başlattılar. Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor" dedi.

"BOSNA HERSEK'İN EGEMENLİĞİNDEN YANAYIZ"

İran'ın Bosna Hersek'e her zaman için dost ülke olarak yaklaştığını ifade eden Abdullahiyan, "İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu, bundan sonra da desteğini sürdürecek. Bizim tutumumuz Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü yönündedir" dedi.

Abdullahiyan, iki ülke arasında işbirliğinin devamı için yakın zamanda ekonomi komitelerinin bir araya gelmesini kararlaştırdıklarını söyleyerek, "Ukrayna'daki savaşa, aslında dünyanın herhangi bir yerinde olan her türlü silahlı çatışmaya karşı olduğumuzu yineledik" diye konuştu.

BOSNA HERSEK: ÖNCELİĞİMİZ AB ADAY ÜYELİĞİ VE NATO ÜYELİĞİ

Turkovic de İran'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekleyen bir ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın Bosna Hersek'in dost ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı. Bosna Hersek'in dış politikada net bir tutum sergilediğini dile getiren Turkovic, "Bizler Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunu seçtik. Basit bir yol da değil. Önceliğimiz AB aday ülke statüsü almak ve aynı zamanda NATO üyeliğine de yaklaşmaktır" dedi.

Bu arada Abdullahiyan, temasları kapsamında Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar meclisleri üyeleriyle de bir araya gelecek. (AA) 

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ÜLKÜCÜ
6.12.2022 22:05
Komünizm,Faşizmin,tek kişilik idarelerin temelinde "dış güçler tehdidi "yatar.Bir ideoloji,komşu ülke veya güç odağı düşman ilan edilir,üstünde propaganda yapilir.Ne yazık ki,biz de bu kapsamdayız....  
 
Geç bunları
6.12.2022 21:54
Yobaz her yerde yobaz. İyi şeyleri ben yaptım, kötülüklerden sorumlu dış güçler.  
 
Vatandaş
6.12.2022 21:44
Herşey dış güçler öyle mi?! İnsanlar özgürlükleri için ölüyorlar resmen. Siz hala ABD, İsrail, İngiltere diyorsunuz.  
 
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