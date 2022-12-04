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İran'dan zorunlu başörtüsüyle ilgili yeni açıklama

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:37
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İran zorunlu başörtüsü üzerine yasal düzenleme yapılacağını açıkladı

İran'dan zorunlu başörtüsüyle ilgili yeni açıklama
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İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Muntazeri, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan zorunlu başörtüsü protestoları devam ederken, ülkede başörtüsü konusunda çalışma başlattıkları söyledi.

Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, “Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır” dedi.

Mahsa Amini’nin gözaltına alınmasına neden olunan “ahlak polisliği” hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı “sosyal güvenlik polisliği” şeklinde adlandırarak, “Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Tekin Ertürk
4.12.2022 11:28
Yer çöl. Esen rüzgarlarla kumlar saçlara doluşmasın diye erkeklerin bile başı örtülü. Kuran'da kadınlara söylenen, bu örtülerini göğüslerinin üzerine kadar uzatmaları. Başörtüsü farz değil.  
 
Haluk
4.12.2022 11:17
İran halkı artık ayağa kalkmıştır. Seve seve laikliği getireceksiniz. Sosyal polis ne demek. Ayıp bir şey.  
 
Vatandaş
4.12.2022 11:13
Umarım İran'a laiklik gelir.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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