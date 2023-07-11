İran’a iade edilen tarihi eser Tahran’da sergilendi

İngiltere’den İran’a iade edilen Sasani dönemine ait tarihi eser Tahran’da sergilendi.

İran’a iade edilen tarihi eser Tahran’da sergilendi

AA

İngiltere’nin 28 Haziran’da İran’a iade ettiği Sasani dönemi asker figürünü gösteren kabartma eser, gerekli kontrollerin yapılarak orijinalliğinin tasdik edilmesinin ardından bugün ziyarete açıldı.

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Tarihi eserin ülkeye getirilmesi münasebetiyle Ulusal Müze’de düzenlenen programa İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı Ali Darabi, Ulusal Müze Müdürü Cebrail Nukende ve diğer yetkiler katıldı.

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Bakan Yardımcısı Darabi, ülke dışına kaçırılan tarihi eserleri dikkatle takip ederek bunları İran'a geri getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı, yargı, cumhurbaşkanlığı, kültür teşkilatları ve emniyet kurumunun işbirliğiyle 30 tarihi eseri ülkeye geri getirdiklerini kaydeden Darabi, 3. yüzyıldan kalma Sasani dönemi asker figürünün de bu önemli eserlerden biri olduğunu söyledi.

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Darabi, bu eserin Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) İngiltere’ye götürülürken hasar gördüğünü, British Museum’da restore edildikten sonra İran’a iade edildiğini aktardı.

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İran Ulusal Müze Müdürü Nukende ise kireç taşından yapılma, Sasani dönemine ait eserin 102 santim yüksekliğinde ve 81 kilo ağırlığında olduğu bilgisini verdi.

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığından yapılan açıklamada, tarihi eserin 1988'de ülkenin güney sularından kaçak yollarla BAE’ye götürüldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

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Açıklamada, eserin 2016'da Londra’daki bir havaalanında ele geçirildiği, daha sonra British Museum’a taşındığı ifade edildi.

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Bu yılın nisan ayında İngiltere'de olduğunun ortaya çıkmasının ardından üç ay kadar British Museum’da sergilenen tarihi eser 28 Haziran’da İran’a iade edilmişti.

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Tarihi eser Tahran'daki Ulusal Müze'de 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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