İran'da 29 idam mahkumunun cezası hapse çevrildi

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin önerisi ve ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 127 mahkumun cezalarına ilişkinin af ve indirim düzenlemeleri yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları içerdiği belirtildi. Kararda 29 idam mahkumunun cezalarının hapse çevrildiği ve 858 mahkumun ise tahliye edileceği söylendi.

İran Anayasası'na göre Hamaney'in mahkumları affetme yetkisi var. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebiyle her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af kararı veriyor.