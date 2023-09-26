İran'da 4 kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Elburz eyaletinde sahte alkol üretip piyasaya sürerek 17 kişinin ölümüne neden olan 4 kişi hakkında idam kararı alındığını söyledi.

KAYNAK: İHA
İran'da 4 kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında sahte alkol üretimi nedeniyle tutuklanan sanıkların yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

Setayeşi, "Maalesef geçtiğimiz aylarda Elburz eyaletinde sahte alkol nedeniyle 191 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 17 kişi de hayatını kaybetmişti. Söz konusu olayın ardından savcılık harekete geçerek sahte alkol üreten ve satan kişiler hakkında soruşturma açmıştı" dedi.

11 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin başladığını hatırlatan Setayeşi, sanıklardan 4'ünün idam cezası aldığını, diğerlerine ise 1-5 yıl arasında hapis cezası verildiğini söyledi.

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 13 Haziran'da sahte alkolden zehirlenen birçok kişi hastaneye kaldırılmıştı. Elburz Eyaleti Başsavcısı Fazli Herikendi, olayın ardından yaptığı açıklamada, sahte alkol nedeniyle 17 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 191 kişinin ise zehirlendiğini ifade etmişti.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu