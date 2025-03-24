İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA
İran’da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kirman eyaletinde saat 14.47'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletine bağlı Hocedk şehrinde yerel saatle 14.47'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ilk yardım ekiplerinin hasar-tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı ifade edildi.

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