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İran’da 5 genç kız başörtüsü takmadığı ve dans ettiği için tutuklandı

İran’da sokakta dans eden 5 kız başörtüsü kurallarına uymadıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:06
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İran’da 5 genç kız başörtüsü takmadığı ve dans ettiği için tutuklandı

İran’da 5 genç kız başörtüsü takmadığı ve dans ettiği için tutuklandı
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Masha Amini protestolarının sürdüğü İran'da 8 Mart'ta 5 genç kız, ahlak yasalarını protesto etmek amacıyla Tahran'ın yerleşim bölgesi Ekbatan'daki yüksek binaların yakınında dans videosu çekip sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce kez izlenirken, kızlar özür dilemek zorunda bırakıldı.

Videoda genç kızların, "Sevgili İran halkı, bir hata yaptığımızı söylemek ve özür dilemek istiyoruz. Hatamız için gerçekten üzgünüz. TV kanalları videomuzu iznimiz olmadan kullandı. Silmelerini istedik ama dikkate almadılar” dediği görüldü.

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, Instagram hikayesinde bir genç kızlar için, "Bu genç kadınlara ve temelden değişim talep eden İran'ın tüm kadınlarına sevgiler. Lütfen gücünüzün ilham verici olduğunu bilin." mesajı paylaştı.

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