İran başı açık kadınları tespit etmek ve cezalandırmak için halka açık yerlere kameralar yerleştiriyor

Editör: Büşra İlaslan

İran polisinden yapılan açıklamada, kadınların zorunlu kıyafet kurallarına ilişkin ihlaller tespit edildikten sonra "sonuçlarına ilişkin uyarı metin mesajları" alacakları belirtildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı ve devlete yakın diğer medya organlarından aktarılan açıklamada, bzorunlu kıyafet kurallarına ilişkin direnişlerin ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizlik yarattığı öne sürüldü.

16 Eylül 2022 tarihinde 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybetmesinden bu yana artan tepkilerin beraberinde İranlı kadınlar peçelerini çıkarıyor. Mahsa Amini başörtüsü kuralını ihlal ettiği iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan eylemlerde güvenlik güçleri orantısız şiddet kullanmıştı.

Eylemlerde çok sayıda gösterici hayatını kaybatti. Ancak zorunlu kıyafet kuralına karşı geldikleri için tutuklanma riskini göze alan kadınlar, İran'ın dört bir yanındaki alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, mağazalarda ve sokaklarda hâlâ başı açık olarak direniş göstermeye devam ediyor.